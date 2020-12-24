7.000.000 معاملة ذكية أنجزتها «كهرباء دبي» خلال٩ أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز أكثر من 7 ملايين معاملة ذكية منذ يناير 2020 وحتى سبتمبر من العام الجاري، ما أسهم في تخفيض أكثر من 24 ألف طن من الانبعاثات الكربونية أي ما يعادل زراعة ما يزيد على 27 ألف شجرة في مساحة تساوي قرابة 52 ملعب كرة قدم، علاوة على تحقيق وفورات فاقت 285 مليون درهم.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يضمن راحة بال المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد معالي الطاير حرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة «دبي10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وتعد الهيئة من الجهات الرائدة في التحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.56% خلال الربع الثالث من العام 2020.

خدمات

ويدعم «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها طوال الوقت عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. علاوة على ذلك، حولت الهيئة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

ريادة

وجاء موقع الهيئة الإلكتروني في المركز الأول، وتطبيق الهيئة الذكي في المركز الثاني على مستوى حكومة دبي وفقاً للتقييم الذي أجراه مركز نموج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويمنح تطبيق الهيئة الذكي المتعاملين تجربة سلسة وموحدة عند استخدامه، حيث يجمع ما بين السهولة والكفاءة في الاستخدام، ويتميز كذلك بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربة المتعاملين.

مراقبة

وتمكّن الهيئة المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية من خلال مبادرة «الحياة الذكية» من مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، وذلك عبر تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف أكثر إلى شرائح التعرفة ونصائح الترشيد ووضع خطتهم الترشيدية واتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي، والاستفادة من برنامج «نهجي المستدام» للتأثير إيجابياً على سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة كذلك بإمكانهم الاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا» لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

وفي إطار حرصها على تعزيز سعادة متعامليها وتقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم، توفر الهيئة «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي، لتقديم عروض وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص.

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