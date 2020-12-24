«تنمية المجتمع» تقدم خدمات أسرية عبر «شتاء النادي النهاري»

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع «أن النادي النهاري لكبار المواطنين، والذي أطلقته الوزارة تحت عنوان «شتاء النادي النهاري» ويختتم فعالياته اليوم، يأتي في سياق الأهداف الرامية إلى تعزيز المشاركة الأسرية والمجتمعية والمؤسسية الهادفة والفعّالة من خلال البرامج والخدمات والأنشطة والفعاليات والملتقيات والمبادرات المستدامة تحت مظلة العطاء المتبادل بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن فكرة النادي تجسد أهداف السياسة الوطنية للأسرة المتمثلة في إعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها وتحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري، بالاستناد إلى محوري «العلاقات الأسرية» و«حماية الأسرة» وصولاً إلى مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، المتمثلة بــ«الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، عبر محوري التواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية».

وتضمنت فعاليات «شتاء النادي النهاري» بمركز التنمية الاجتماعية في دبي التابع لوزارة تنمية المجتمع توفير حزمة من الخدمات المجانية بالتعاون مع شركاء الوزارة في التنمية ووفق التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث تخلل الفعاليات جلسات فردية لتقديم استشارات من مختلف المجالات، بالإضافة إلى برنامج توعوي حول التغذية الصحيحة لكبار المواطنين، وفحص النظر ويوغا لجميع الأعمار، بالإضافة إلى فحوصات مجانية صحية للجميع.

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