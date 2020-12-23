96.6 % مؤشر سعادة حملة «الوطن أسرة»

المصدر: الشارقة - وام

حققت إدارة مراكز التنمية الأسرية - إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - في ختام أعمالها للعام الجاري نسبة رضا 96.59% ومؤشر سعادة 96.66% ضمن أنشطة وبرامج حملة «الوطن أسرة» التي استهدفت 870 ألف مستفيد وتهدف إلى تعزيز الوعي لدى الأسرة الإماراتية لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك ومستقر وتمكين الأسرة والأفراد ومساندتهم في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة المتغيرات.

وأسهمت الحملة التي أطلقتها الإدارة في 17 فبراير الماضي تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان» بهدف نشر ثقافة توعوية أسرية تنسجم مع رؤية الدولة 2021 وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وجودة الحياة وتعزيزها كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

وأعربت موضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، عن سعادتها بنجاح الحملة في تحقيق مستهدفاتها.. مشيرة إلى أن تكاتف المؤسسات مع الحملة والتي بلغ عددها قرابة 66 مؤسسة أسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل وتحقيق الحملة لإنجازاتها والتي ستواصل خططها الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري في عام 2021.

وقالت إن الإدارة حرصت منذ تأسيسها على تحقيق هدفها الأسمى في تعميق تماسك الأسرة والحفاظ على هويته وتعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك والمستقر مستلهمين من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينتة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي أنارت الدرب لتحقق الإدارة ما حققته من الإنجازات الرامية إلى دعم الكيان الأسري.

منظومة

وأشارت الشامسي إلى أهمية أهداف الحملة في تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري وتمكين الشخصية الإنسانية وتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة من خلال تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية بهدف تحقيق مبدأ التلاحم الأسري في المجتمع وتركيز انتباه الأفراد نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري.

وأضافت أن العمل الجاد والمنظم ووجود خطط واضحة المسار وبرامج فاعلة مكن الحملة من تحقيق أهدافها وضمان المشاركة الواسعة بها لا سيما في ظل الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في إمارة الشارقة الذي ساعد في إيصال برامج وفعاليات الحملة إلى الدول المجاورة في المجتمع الخليجي.

من جانبها تحدثت هدى بوكفيل، المنسق العام للحملة، عن أهم البرامج التي قدمتها الحملة في إدارة مراكز التنمية الأسرية والأفرع التابعة لها، حيث تناولت البرامج أربعة محاور رئيسية شملت تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري وتمكين الشخصية الإنسانية وتطوير الثقافة الزوجية بالإضافة إلى تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية ونفذت إدارة البرامج نحو 30 برنامجاً استهدفت خلال نحو 7249 شخصاً، كما نفذ كل من فرع كلباء وفرع خورفكان وفرع دبا الحصن 39 برنامجاً بعدد مستهدفين بلغ 5502، أما فرع الوسطى فقد نفذ 10 برامج بعدد مستهدفين بلغ 1806.

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