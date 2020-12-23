بحث العلاقات الثنائية الإماراتية - الباكستانية

المصدر: إسلام آباد - وام

بحث حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية وشيخ رشيد أحمد وزير الداخلية الباكستاني العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات عدة، وتطويرها لتتسق مع توجيهات قيادتي البلدين، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الزعابي خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة إسلام آباد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. وثمّن دور الجالية الباكستانية الكبير الذي تقوم به في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمتهم الفاعلة في نمو وازدهار الدولة، والذي يعكس مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19».

ومن جهته أكد أن جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات طويلة الأمد، وتواصلان جهودهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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