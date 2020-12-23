18 سؤالاً وجواباً حول حملة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت هيئة الصحة في دبي، بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 "فايزر- بايونتيك".

وقد أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

وتاليا جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد تدور في ذهن أي شخص حول طريقة التطعيم والفئات المستهدفة والتكلفة.

1- متى ستبدأ دبي بتنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد-19 ؟

بدأ التطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر.

2- كيف يمكنني أخذ التطعيم في دبي؟

تم تحديد بعض الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح "فايزر- بايونتيك" في دبي، ويمكن حجز الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة DHA، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد، الرقم المجاني (800342).

3- من هي الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي؟

حملة التطعيم تستهدف في مراحلها الأولى كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، ومن يعانون من أمراض مزمنة وكذلك أصحاب الهمم، وتشمل كذلك العاملين في خط الدفاع الأول في القطاعين (الحكومي والخاص). فيما تشمل الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى.

4- هل سيكون التطعيم متوافرا لكل مواطن ومقيم في دبي؟

نعم، سيتم توفير التطعيم لكل الراغبين بالحصول عليه بعد الانتهاء من عمليات التطعيم الخاصة بالفئات ذات الأولوية.

5- هل هناك مراكز معتمدة للتطعيم في دبي؟

مركز زعبيل للرعاية الصحية

مركز المزهر للرعاية الصحية

مركز ند الحمر للرعاية الصحية

مركز البرشاء للرعاية الصحية

مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف

مستشفى حتا

6- ما هي تكلفة تطعيم كوفيد-19؟

تطعيم كوفيد-19 مجاني

7-هل تطعيم كوفيد-19 اختياري أم إجباري في دبي؟

تطعيم كوفيد-19 هو اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج.

8- هل يمكن لمن أصيب سابقاً بكوفيد-19 أخذ التطعيم؟

يمكن للشخص الذي أصيب بكوفيد-19 أن يأخذ اللقاح بشرط أن يكون مر على الإصابة أكثر من 3 أشهر.

9- في حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض كوفيد-19 (مثل لقاح الإنفلونزا)، هل يمكن للشخص الحصول على تطعيم كوفيد-19؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون قد مر على ذلك أكثر من 4 أسابيع.

10- قمت بأخذ أحد أنواع تطعيم كوفيد-19 مسبقاً، هل من الآمن أخذ التطعيم من جديد؟

لا، أنه من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم كوفيد-19.

11- قد لا أكون متواجداً في دبي لأخذ الجرعة الثانية من التطعيم، هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

نوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللقاح، وسيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

12- هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين تلقوا تطعيم كوفيد-19 من فحص كوفيد-19 لأغراض السفر؟

في الوقت الحالي، لا يوجد إعفاء، سيتوجب على الجميع اتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بكوفيد-19 المتبعة في الامارة.

13- هل يمكنني الاستغناء عن لبس الكمامة بعد أخذ تطعيم كوفيد-19؟

يجب الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية للوقاية من كوفيد-19.

14- هل يجب على الأشخاص الحاصلين على تطعيم كوفيد-19 الاستمرار بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية؟

نعم، يجب الالتزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد- 19.

15- هل التطعيم آمن لأصحاب الأمراض المزمنة؟

نعم، التطعيم آمن، وفعال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة؛ كونهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19. سيقوم الطبيب المعالج بإبلاغ الشخص عند وجود ما يمنع حصوله على التطعيم.

16- أتناول مجموعة من الأدوية، هل يعتبر التطعيم آمناً لي؟

سيتم إبلاغك بذلك خلال جلسة الاستشارة قبل أخذ التطعيم من قبل الطبيب المعالج، وعليك إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها وإن كان لديك حساسية من أي نوع.

17- هل هناك فئات مستثناة من تطعيم كوفيد-19 ؟

نعم، يستثنى من أخذ اللقاح الفئات التالية: الأطفال، الحوامل، المرضعات، النساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة، أصحاب أمراض ضعف المناعة، من لديهم حساسية شديدة من أي لقاح سابق، أو طعام، أو دواء، أو أي مادة أخرى أو من يحمل حقنة الأدرينالين التلقائية.

18-هل هناك أعراض جانبية تصاحب أخذ هذا اللقاح؟

قد يكون أخذ اللقاح مصحوباً ببعض الأعراض التالية: الشعور بالتعب والصداع.

الألم في مكان الحقن.

آلام في العضلات.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

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