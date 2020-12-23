بث مباشر لفعاليات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان

انطلقت اليوم، تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي والتي ينظمها نادي دبي للصحافة افتراضياً في دورة استثنائية افتراضية تواكب متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي.

وألقى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، الكلمة الرئيسية لـلمنتدى.

وقال مصطفى مدبولي: مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة. ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها... أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها.

وأضاف: إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن وحدها كافية لخلق إعلام قوي بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة.

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