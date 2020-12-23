المزروعي يتفقد محطة تحلية المياه في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - أسامة أحمد

تفقَّد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، صباح اليوم، سير العمل في محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين.

وتعد المحطة الجديدة المشروع الاستراتيجي الذي يتم من خلاله تنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه، يتقدمها قطاع الإنتاج الذي تمثله محطة أم القيوين.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الإنتاج الفعلي نهاية العام المقبل 2021 بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال بقية مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً.

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