حملة واسعة مجانية للتطعيم ضد «كورونا» بلقاح «فايزر» في دبي

المصدر: دبي - البيان ووام

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنها ستبدأ من اليوم حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد «كوفيد 19» بلقاح «فايزر» في الإمارة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتيك»، وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص،إن هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، بعد أن أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكي.

وتسلمت دبي أول شحنة من لقاح «فايزر- بيونتيك» حيث تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات. وتم تخزين الشحنة في منشآت «الإمارات سكاي فارما» المخصصة لتخزين اللقاح.

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