الجراحات العامة والنسائية والقولون بالروبوت قريباً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في مطلع سبتمبر الماضي برنامج الجراحة الروبوتية الشامل بهدف تمكين وتعزيز العمليات الجراحية محدودة التدخل وتحسين النتائج السريرية، إذ تعد المدينة الطبية أكبر مستشفى في الدولة للرعاية الطبيّة الخطيرة والمعقدة كما تمثّل مشروعاً مشتركاً بين مايو كلينك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وقال الدكتور ماثيو جيتمان المدير الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في مقابلة خاصة مع «البيان» عن الجديد الذي يمكن أن يحمله المستقبل في مجال تطور جراحات الروبوت، يعد إطلاق برنامج جراحة المسالك البولية الروبوتية بعد أقل من عام على افتتاح مدينة الشيخ شخبوط الطبية إنجازاً كبيراً يرسخ مساعينا لتحويل المدينة الطبية إلى وجهة للرعاية الطبية المعقدة، وسيستمر البرنامج في التوسع قريباً عبر إضافة تخصصات أخرى بما في ذلك جراحة القولون والمستقيم والجراحة العامة والجراحات النسائية.

نتائج

وأضاف إنه نظراً لتزايد استخدام الجراحة الروبوتية في المستشفيات المتقدمة، تظهر النتائج أنها يمكن أن تكون أقل وتحسن وقت التعافي بعد العملية، وفي مدينة الشيخ شخبوط الطبية، نعد الروبوتات جزءاً لا يتجزأ من مستقبل الجراحة حيث ستكون أساسية في العمليات الجراحية المنظارية والجراحات المفتوحة، ومع ذلك، يجب مراقبة التحول بعناية وتقييم المخاطر والفوائد بدقة لتحديد دور آمن للروبوتات في كل مرحلة من مراحل تطورها وفي التطبيقات السريرية المختلفة.

وفي ما يخص عدد الجراحات الروبوتية المتوقع إجراؤها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية أشار الدكتور ماثيو جيتمان، إلى أن إطلاق برنامج جراحة المسالك البولية الروبوتية بعد أقل من عام على افتتاح مدينة الشيخ شخبوط الطبية يعد إنجازاً كبيراً يرسخ مساعينا لتحويل مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى وجهة للرعاية الطبية، ويسمح هذا النوع من الجراحات للأطباء بإجراء جراحات معقدة فائقة الدقة والمرونة وغير ممكنة بالتقنيات التقليدية وغالباً ما تستخدم في الجراحات قليلة التوغل التي تجري من خلال شقوق صغيرة، مشيراً إلى نجاح أول جراحة بمساعدة الروبوت في المدينة الطبية لمريض شاب كان يعاني من انسداد في الموصل الحويضي الحالبي (UPJ) وهو انسداد في الحالب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة.

ولفت إلى أن المدينة الطبية تعمل على تطوير برنامج للجراحة الروبوتية متعددة الاختصاصات ومن أبرزها جراحة المسالك البولية والقولون والمستقيم، والجراحة العامة والجراحات النسائية على أن يتم توسيع نطاقها ليشمل تخصصات جراحية إضافية في السنوات القادمة.

ونصح المدير التنفيذي للشؤون الطبية المرضى الذين يترددون في طلب الرعاية الصحية في فترة كوفيد ـ 19 بأن التأخير والانتظار فترة طويلة للحصول على الرعاية الصحية قد يؤدي إلى نتائج سلبية للمريض وقد يعرض ذلك حياة المريض للخطر في الحالات الخطيرة، وقال: مع تكيفنا مع الأوضاع الجديدة، من المهم أن يتمكن الأشخاص من مختلف الأعمار والحالات من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وبصفتها مشروعاً مشتركاً بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينيك، تتمتع مدينة الشيخ شخبوط الطبية بخبرة عالمية ومعرفة محلية تمكنها من توفير أفضل مستويات الرعاية للمجتمع الإماراتي. وكونها من المرافق الصحية الخالية من كوفيد - 19 وبفضل مقاربتها التي ترتكز على المريض، نتبع ممارسات إضافية معترفاً بها عالمياً للسلامة والتطهير والتعقيم في جميع أنحاء المستشفى لضمان سلامة وحماية الموظفين والمرضى والزوار.

من جانبه، قال الدكتور سارفراز أحمد، استشاري جراحة المسالك البولية لـ«البيان» حول سؤال يتعلق بمدى تطورات جراحة الروبوت في السنوات العشر الماضية، وأهم الجراحات التي يمكن إجراؤها روبوتياً وفي أي التخصصات ـ قال تلعب الجراحات الروبوتية دوراً مهماً في القطاع الصحي اليوم، وبفضل المنصات الروبوتية الحديثة وما توفره من مزايا تقنية متطورة، باتت هذه التقنية منتشرة أكثر من أي وقت مضى، وقد تم ابتكار هذه التقنية مع ارتفاع الطلب على العمليات الجراحية الأكثر دقة والأكثر أماناً وفي وقت يعتمد الجراحون بشكل أكثر على التقنيات الجراحية قليلة التوغل من أجل ضمان نتائج أفضل للمرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

فوائد

وفي ما يتعلق بنسب نجاح العملية الروبوتية بالمقارنة بنفس العملية بأيدٍ بشرية وهل يمكن أن تتم الجراحة بشكل كامل باستخدام الآلة فقط؟ أكد الدكتور سارفراز أحمد، أن فوائد الجراحة الروبوتية والجراحة طفيفة التوغل، تتضمن الحد من المضاعفات مثل التهاب موقع الجراحة، وتقليل الألم وفقدان الدم، والتعافي بشكل أسرع، بالإضافة إلى الندوب تكون أصغر وأقل وضوحاً.

وفي مدينة الشيخ شخبوط الطبية يرافق الجراحات الروبوتية بروتوكولات تعزيز التعافي بعد الجراحة (ERAS®)، وهي عبارة عن نهج يساهم في التعافي بشكل أسرع، وخروج المرضى من المستشفى في وقت أبكر، كما يساهم في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات تتطلب إعادة الإدخال للمستشفى ما ينعكس على تحسين تجربة المريض، وفي حال تم اعتماد الجراحات التقليدية، سيحتاج المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى إلى البقاء مدة أطول في المستشفى. وبفضل هذه التقنية المبتكرة التي نستخدمها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أصبح بإمكان المرضى تناول الطعام والشراب في يوم العملية ويمكنهم الخروج من المستشفى بشكل أسرع والعودة إلى الأنشطة العادية.

تحكم

وأضاف.. ورداً على سؤالكم عن إمكان إجراء الجراحة الروبوتية بواسطة الآلة فقط، أعتقد أن هناك مفهوماً شائعاً خاطئاً حيث إن الجراح البشري موجود دائماً أثناء الجراحة الروبوتية، وهو يتحكم في الذراعين أثناء جلوسه على وحدة كمبيوتر بالقرب من طاولة العمليات، بعد ذلك، تمنح وحدة التحكم رؤية ثلاثية الأبعاد بتكبير على درجة عالية من الوضوح وهو يتواصل مع أعضاء الفريق الآخرين الذين يساعدونه أثناء الجراحة، ويشمل الفريق مساعداً إلى جانب طاولة العمليات فضلاً عن أعضاء فريق التخدير وممرضة.

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