«طرق دبي» تعزز القدرات المعرفية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج «تبادل المعرفة عن بُعد»، والذي يتيح للموظفين والموظفات المعنيين بالعمل عن بُعد المشاركة في تبادل المعرفة، والتي تتضمن مبادرات عدة تشمل تنمية الذات، ومحادثات المعرفة الإلكترونية، والتعريف بلغات العالم، ومعرفة عامة بالهيئة، ونادي الكتاب، وغيرها.

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «إن البرنامج يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، خصوصاً في ظل تداعيات انتشار «كورونا» والذي أسفر عن ضرورة العمل عن بُعد لبعض الموظفين والموظفات سواء لأسباب صحية كإجراء احترازي أو لمتطلبات مواكبة تعليم الأطفال عن بُعد في المنازل، حيث إن البرنامج يرمي إلى استثمار أوقات الفراغ لدى العاملين عن بُعد لتزويدهم بالمعرفة ومهاراتها، وتشجيعهم على القراءة، وتثقيفهم ببعض اللغات العالمية، والاطلاع على مختلف المعارف بما فيها تقارير الهيئة وإنجازاتها وغيرها».

معارف متنوعة

وأضاف: «إن البرنامج يرمي إلى إكساب الموظفين معارف متنوعة خصوصاً في ظل توفر منتدى نقاش رسمي يضم مديري إدارات ومديري أقسام، والمشاركة عبر مقاطع فيديو لتسهيل تبادل المعارف بطريقة سهلة من خلال العصف الذهني، ويسعى البرنامج ليكون قناة إضافية لنشر المعرفة في مختلف المجالات بما فيها منظومة عمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأمر الذي يحقق سعادة الموظفين».

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