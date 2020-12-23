«طرق دبي» و«إعمار للترفيه» تتعاونان لإصدار مميز من بطاقة نول

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعاونها مع إعمار للترفيه لإصدار نسخة مميزة من بطاقة نول ذات علامة تجارية مشتركة للطرفين تمكّن حامليها من الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 40% لدى مجموعة من أشهر الأماكن استقطاباً للزوار في دبي والتابعة لشركة إعمار للترفيه.

وبموجب التعاون طويل الأجل يمكن لحاملي بطاقات نول الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة الاستفادة من خصومات وعروض ترويجية استثنائية في كل من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إي كارت زعبيل، كيدزانيا، مدينة الألعاب الافتراضية (في آر بارك)، حلبة دبي للتزلج، ريل سينما، وديغ إت، كما يمكنهم الاستفادة من خصومات وعروض خاصة في «قمّة البرج، برج خليفة». ويمكن لحاملي البطاقة الجديدة هذه الاستفادة من خصومات في جميع كاونترات تذاكر دخول الأماكن الأكثر شعبية لدى إعمار للترفيه، علماً أن فئة الخصم المعروضة على حاملي تلك البطاقات تعدّ أعلى خصم من نوعه متاح حالياً، باستثناء فئات الحملات الترويجية الخاصة، وكل ذلك مقابل بطاقة قيمتها 55 درهماً فقط مشحونة برصيد 19 درهماً وإجمالاً ستوفر بطاقة نول ذات العلامة التجارية المشتركة لحاملها أكثر من 6000 درهم على مدى 3 سنوات.

شراكات استراتيجية

وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات محمد يوسف المضرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، معتبراً أن التعاون مع إعمار خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مرموقة على المستوى الوطني مثل هيئة الطرق والمواصلات وإعمار للترفيه.

وأكد أن هذه الخطوة ستدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار في متناول عامة الناس من أجل إسعادهم، ويشمل ذلك السكان والزوار والسياح الذين يفدون إلى دبي من أنحاء العالم.

وأضاف المضرب: «تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً للارتقاء بمستوى استفادة عملائها ومستخدمي وسائل المواصلات العامة من خدماتها». وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى لتجسيد «استراتيجية نول الرقمية»، والهادفة لوضع خارطة الطريق المستقبلية لتطوير عمليات الدفع في وسائل النقل العام في إمارة دبي، إضافة إلى تعزيز وتطوير العلامة التجارية لنول لتصبح وسيلة الدفع الرقمية الرائدة المعتمدة في الدولة وبطاقات الدخول في المرافق العامة، وهي استراتيجية تنسجم مع رؤية حكومة دبي الرامية لجعل دبي أذكى مدينة في العالم معنية بتحقيق السعادة البشرية.

حلول مبتكرة

قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن الاتفاقية تتماشى مع التزام إعمار للترفيه الدائم بالبحث عن حلول وشراكات مبتكرة لتعزيز تجربة زوارنا وتزويد العملاء بأفضل قيمة مقابل ما يقدمونه من مال..

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