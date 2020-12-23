«استشاري الشارقة» يناقش موازنة حكومة الإمارة غداً

المصدر: (الشارقة - وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً في مقره جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونيهما من الدائرة.

كما يوجه المجلس الاستشاري سؤالاً برلمانياً إلى دائرة الإسكان بحكومة الشارقة من خلال عضو المجلس سهيل سالم الكعبي بشأن آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.

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