أسامة هيكل: الإعلام الإماراتي نقل الصورة الحقيقية لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة المصري لشؤون الإعلام، أن الإعلام المصري والإماراتي نجحا إلى حد كبير في نقل الصورة الحقيقية لأزمة كوفيد 19، مشيراً إلى أن الإعلان المستمر وتغذية وسائل الإعلام بالأرقام والصورة الحقيقية يهدف إلى إشراك المواطن في تخطي الأزمة وتوعيته، مشيداً بنهج الحكومة الإماراتية في عرض النتائج اليومية لـ«كورونا» بكل شفافية عبر وسائل الإعلام ورصد الممارسات السلبية التي تعرقل السيطرة على هذا الوباء العالمي.

وقال هيكل لـ«البيان» إن الإعلام الشريك والمحرك الرئيس في أي أزمة ولذلك حرصت الحكومات على تغذية وسائل الإعلام بالأرقام والمعلومات الموثوق بها عن الجائحة وخاصة أن الحديث عن هذا الأمر يجب أن يكون من مصادر موثوق بها وبشفافية كبيرة عبر متخصصين لديهم القدرة على التحليل ونقل الصور الحقيقية، منوهاً بأن التزام الصمت في تلك الأزمات ضار جداً لأنه يفتح مجالاً كبيراً للشائعات وخاصة أن الأزمة ليست سياسية.

وأضاف إن الحكومة المصرية اعتمدت في استراتيجية تعاملها مع مرض أزمة كوفيد 19 منذ بدايتها على أمرين مهمين وهما أن صحة المواطن هي الأساس لأي إجراء تتخذه في التعامل مع الأزمة، والثاني هو كيفية الحفاظ على الاقتصاد المصري، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات وأهمها ضرورة طرح الحقائق بشفافية أولاً بأول حول (كوفيد 19) سواء بالإعلام الرسمي بالإعلان عن عدد المصابين، أو البيانات والقرارات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الجائحة في مختلف القطاعات عن طريق الوزراء المعنيين بالأزمة وتبعاتها.

وأشار وزير الدولة المصري لشؤون الإعلام إلى أن الحكومة المصرية اهتمت بمتابعة منهج العالم في التعامل مع الأزمة، والاستفادة من تجارب الدول وخبراتها بشكل كبير، مطالباً وسائل الإعلام في الفترة المقبلة بالتشديد على فكرة التوعية والتركيز على المخاطر التي قد يتعرض لها المجتمع.

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