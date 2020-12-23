دبي تتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارة تسلمت أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،

وأوضح أنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وتم تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.

كانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء.

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