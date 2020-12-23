راشد بن حميد يشيد بالكفاءات المواطنة في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالكفاءات المواطنة والمؤهلة في الدائرة، والتي تسطر الإنجازات المتلاحقة، وتسعى بلا توقف لتحقيق أهداف الدائرة، والسير قدماً في درب الازدهار والنجاح.

جاء ذلك خلال تكريمه الحاصلين على جوائز مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات في مملكة البحرين 2020 ممثلين لإدارة العقود والمشتريات بالدائرة، والتي حصدت جائزة إدارة العلاقات مع الموردين، وجائزة المواهب الناشئة التي حصدتها الموظفة شيخة الشحي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن الدائرة حصدت جائزتين في مؤتمر مهم يضم الجهات الرائدة في مجال المشتريات»، مشيراً إلى حرص الدائرة على وضع بصمة مميزة في المؤتمر الذي ركز على تمكين العمليات والتقنيات والسياسات لدفع التغيير وزيادة القيمة من خلال المشتريات.

حضر التكريم عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، وخالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.

وقال خالد الحوسني، إن الدائرة استعرضت في المؤتمر الذي أقيم بدعم من مجلس المناقصات في مملكة البحرين، المبادرات الحكومية في مجال المشتريات، وسلطت الضوء على أهمية المبادرات الحكومية الرقمية في مواكبة التطور وضمان الاستمرارية.

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