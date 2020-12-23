أكاديمية أبوظبي الحكومية تحتفي بخريجي «الكفاءات العامة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، حفل تخريج افتراضياً، للدفعة الأولى من خريجي برنامج «الكفاءات العامة»، بحضور الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، وشيخة الأحبابي، مدير البرامج العامة في أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وحصد الحفل الذي جرى بثه عبر منصة «يوتيوب» أكثر من 700 مشاهدة حتى الآن، الذين تابعوا تخريج 216 موظفاً وموظفة من 25 جهة حكومية في أبوظبي، حيث حصلوا على شهادات اعتماد لاجتيازهم برنامج «الكفاءات العامة» بنجاح، والذي امتدت رحلته التعليمية على مدى أربعة أشهر، توزعت على ست وحدات تدريبية. وأتم المشاركون حضور 82 جلسة افتراضية قدمها مجموعة من المدربين والموجهين المؤهلين الذين حرصوا على توفير الدعم والتوجيه اللازم للمشاركين خلال مراحل التدريب، وإنجاز 4180 ساعة من التعلم الذاتي على المنصات الرقمية، وذلك من خلال إتمام 902 برنامج رقمي على منصة معرفة ديجيتل، و243 برنامجاً على منصة كورسيرا.

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