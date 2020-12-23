بث احتفالات ليلة رأس السنة من وسط دبي عبر «زووم»

المصدر: دبي - وام

وقعت شركة «إعمار العقارية» المطور الرئيسي لبرج خليفة، اتفاقية شراكة مع «زووم فيديو كوميونيكيشن» الشركة المالكة لأول منصة موحدة للاتصالات المرئية عبر الفيديو، بهدف بث احتفالات السنة الجديدة على الهواء مباشرة من وسط مدينة دبي، عبر اتصال عالمي مرئي من خلال تطبيق «زووم»، وستتم دعوة ما يصل إلى 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة واستقبال عام 2021 عبر أول احتفال لرأس السنة يتم استضافته عبر تطبيق «زووم».وسيتم بث احتفالية إعمار بالسنة الجديدة على الهواء مباشرة عبر تطبيق «زووم» بدءاً من الساعة 8:30 مساء بتوقيت منطقة الخليج وستتضمن احتفالات استقبال العام الجديد عروضاً للألعاب النارية الضخمة والليزر في منطقة وسط مدينة دبي.

وقال آبي سميث، رئيس وحدة الشؤون الدولية لدى شركة «زووم» يسعدنا في «زووم» المشاركة في تنظيم واستضافة مثل هذا الحدث العالمي بالتعاون مع شركة «إعمار»، حيث ستتيح منصتنا للجمهور من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة لاستقبال العام الجديد ونحن فخورون بجهودنا الكبيرة التي بذلناها خلال العام 2020 لمساعدة الشركات والمؤسسات التعليمية والعائلات في مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من البقاء على تواصل خلال فترات الإغلاق التي تسببت بها جائحة «كوفيد19» ونتطلع لاستقبال عام جديد مليء بالتفاؤل والأمل.

وإلى جانب البث الحي والمباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، أعلنت إعمار أيضاً عن إتاحة الفرصة أمام الزوار الراغبين بحضور احتفالات السنة الجديدة بالدخول إلى منطقة المشاهدة المخصصة للجمهور في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، كما أن الحجوزات لدى مختلف المطاعم والفنادق المنتشرة على طول البوليفارد وسوق البحر ودبي أوبرا ودبي مول بروميناد، أصبحت متاحة الآن للاستمتاع بأروع تجربة في احتفالات رأس السنة الجديدة.

وستقام احتفالات إعمار للسنة الجديدة 2021 وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة.

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