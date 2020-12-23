عبدالله المري: شرطة دبي تفخر بوجود قادة متميزين لمراكز الشرطة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تزخر بمورد بشري ريادي، وتفخر بوجود قادة متميزين لمراكز الشرطة، استطاعوا بأدائهم أن يثبتوا أنهم على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار في تعزيز الأمن والأمان في مناطق اختصاصهم، عبر تطبيق الخطط الأمنية بحرفية عالية، وتواصلهم وقربهم الدائم من المجتمع، ودورهم المحوري في الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي. جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على نتائج وإنجازات مجلس مديري مراكز الشرطة، في اجتماع ترأسه بنادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء المجلس، وعدد من الضباط.

ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بأن المجلس استطاع منذ تأسيسه في العام 2017، أن يوفر نموذجاً للعمل الجماعي الموحد والمتناغم، ما ساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أمنية ذات جودة عالية، انعكست نتائجها على رضا الجمهور عن مستوى أداء مراكز الشرطة، مشيراً إلى أن كافة المراكز والإدارات العامة في شرطة دبي، تعمل بشكل متكامل ودؤوب، وتحرص على استدامة الأمن والأمان.

إنجازات

كشف العميد عبدالله خادم عن الإحصائيات العامة للمجلس منذ إنشائه في العام 2017، حيث حقق وساهم المجلس في 88 إنجازاً، أبرزها خارطة التنبؤات الأمنية، ومشروع كاميرات المراقبة الذكية، والمحقق الذكي واعتماد خطط وبرامج ومبادرات موحدة بين المراكز، وتحقيق المجلس جائزة سمو وزير الداخلية عن مبادرة «أمن المدارس»، وغيرها من الإنجازات.

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