بلدية دبي تزيل 17 قارباً مهملاً

المصدر: (دبي - البيان)

تمكنت كوادر بلدية دبي هذا العام من إزالة ونقل 17 قارباً بحرياً متنوعة الأحجام والأنواع في منطقة جميرا وخور دبي والجداف ومناطق أخرى، بوقت قياسي وانتشال مخلفات غرق عدد من السفن والمراكب التجارية، وذلك بالتنسيق مع كل من شرطة دبي ممثلة بالإنقاذ البحري وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية، ومشاركة مجتمعية من قبل شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود بلدية دبي المكثفة للحفاظ على استدامة نظافة البيئة البحرية.

وأكد المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي «أن كوادر الدائرة تمكنت من رصد وإنذار 89 مركباً بحرياً مهجوراً، وذلك ضمن جهودها الرامية لضمان سلاسة حركة الملاحة البحرية».

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