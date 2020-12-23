مؤتمر الفجيرة يناقش التنمية الخضراء للمناطق الساحلية

المصدر: (الفجيرة - وام)

اختتم مؤتمر الفجيرة الدولي الثالث للبيئة البحرية والسواحل 2020 فعالياته الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، وأقيم بتنظيم مشترك بين بلدية دبا ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، تحت عنوان «التنمية الخضراء للمناطق الساحلية» خلال الفترة 21 و22 ديسمبر الجاري وبمشاركة نخبة من متخذي القرار والمختصين والمنظمات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتم خلال المؤتمر استعراض نحو 20 ورقة عمل ودراسة حالة للمدن الساحلية والتعرف إلى أفضل التجارب والممارسات في تنمية وتطوير المناطق الساحلية ونظم الإدارة المستدامة.

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