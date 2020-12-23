10 آلاف مستفيد من خدمة الحجز الذكي للمركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد نحو 10402 متعامل من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز وذلك منذ بدء انطلاق الخدمة في مايو 2019، وتأتي الخدمة في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة للارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الإلكتروني والتي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم أو اختيار المكان المناسب لهم وتحت مسؤوليتهم في أي مكان في الدولة مما يسمح لهم العناية بالمركبة وتشغليها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل، كما يمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة بعد أخذ موافقة رسمية، حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع. وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوفرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات بمدينة أبوظبي والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل مبلغ وقدره 15 درهماً عن كل يوم حجز، كما يمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، وغالبية المخالفات المرورية متاحة للاستفادة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات.

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