شرطة دبي تطلق حملة «لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة مرورية توعوية تحت عنوان «لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً»، والتي تهدف للحد من الحوادث المرورية القاتلة الناتجة عن السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتستمر 30 يوماً.

وأكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على خفض مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور اتخذت في الأعوام الماضية جميع الإجراءات الكفيلة لتخفيف السرعات على الطرق وتجنب الحوادث المميتة، وأضرارها المعنوية والمادية، باستخدام أفضل وسائل تقنيات الضبط والمراقبة، وتوعية أفراد المجتمع، إضافة إلى الإجراءات الوقائية لرجل المرور والخاصة بتفعيل الشرطة المجتمعية، ومنها تكثيف الحملات المرورية، واستهداف الفئات الأكثر وجوداً على الطريق مثل السائقين العاملين منهم في الشركات الكبرى، وسائقي مركبات الأجرة، وتنظيم دورات توعية لإعادة تأهيلهم.

برنامج

وأوضح العميد سيف المزروعي أن برنامج الحملة في هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة نتيجةً للظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، حيث ستقوم الإدارة بتنفيذ الحملة عن طريق إلقاء المحاضرات التوعوية «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتوعية وتثقيف أكبر عدد ممكن من السائقين، بالإضافة إلى نشر نصائح توعية عبر القنوات المرئية والمسموعة، ونشر نصائح توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال منشورات الحملة عبر البريد الإلكتروني، وكذلك نشر إعلانات عن الحملة على اللوحات الإلكترونية الموجود في الطرق السريعة، وعرض منشورات الحملة عبر شاشات دفع المخالفات المرورية المتوافرة في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى النزول الميداني لفريق عمل الحملة على الشوارع السريعة التي يكثر فيها عدد الحوادث لدراسة الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

إحصائية

لفت العميد سيف المزروعي، إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت في الأشهر الـ11 من العام الجاري 20 حادثاً نتيجة السرعة الزائدة توفي بسببها 4 أشخاص، وأصيب 10 أشخاص بإصابات متفاوتة، بينما سجلت في العام الماضي 26 حادثاً توفي بسببها 7 أشخاص وأصيب 20 شخصاً، بإصابات متفاوتة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز