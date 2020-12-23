أحمد بن شعفار يدعم المؤسسة بمركبة متطورة

المصدر: دبي - البيان

استقبل خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أحمد بن شعفار لدى زيارته المؤسسة الأسبوع الماضي، حيث اطَّلع على أفضل ممارسات وتجارب وخبرات المؤسسة.

وأشاد الشعفار بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والجمهور، مثنياً على الجهود التي يقوم بها الأطباء وفنيو الطب الطارئ والمسعفون في المؤسسة ضمن خط الدفاع الأول الذين يتقدمون الصفوف لوقاية المجتمع وتأمينه ضد الأخطار الطارئة خصوصاً الأمراض السارية والأوبئة.

وكان الشعفار قد قدم دعماً للمؤسسة عبارة عن مركبة متطورة انضمت إلى أسطول الإسعاف لتضاف إلى الخدمات التخصصية التي أطلقتها المؤسسة للتصدي لفيروس كورونا.

وثمّن الشعفار ما تُقدِّمه المؤسسة من خدمات متخصصة وما تتمتع به من مكانة دولية، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته وما زالت في سبيل التصدي لجائحة «كوفيد 19».

وأعرب بن دراي عن سعادته وترحيبه بضيف المؤسسة أحمد بن شعفار وقال إن إسعاف دبي ترحب بالتعاون والعمل والتنسيق مع كل مؤسسات المجتمع سواء حكومية أم خاصة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمصلحة العليا للوطن.

وشاهد الشعفار عرضاً وثائقياً عن إنجازات المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وتعرف إلى المركبات والآليات الحديثة التي تباشر فيها أعمالها والأجهزة المتطورة التي تستخدمها، وقام بجولة في المؤسسة بصحبة خليفة بن دراي وعدد من المسؤولين، اطلع خلالها على آلية العمل الإسعافي، واستمع لشرح حول عمل مركبات الإسعاف التخصصية مثل وحدات الأمومة والطفولة، وأطول إسعاف في العالم «المستشفى الميداني» ووحدات مكافحة العدوى والمستجيب النسائي والعناية المركزة وطبيب الطوارئ والآليات الكهربائية الصديقة للبيئة.

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