«إسعاف دبي» تطلق سيارة مجهزة للعناية بمرضى القلب

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، سيارة متخصصة بمرضى القلب، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف تقديم الإسعافات الأولية، وفقاً لأرقى البروتوكولات العلاجية، أثناء نقل المريض المصاب بتوقف القلب أوالجلطات القلبية إلى أقرب مستشفى، حيث تتصدر أمراض القلب والشرايين، قائمة الوفيات في دبي بنسبة بلغت 30.1%، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي، الذي أصدرته هيئة الصحة في دبي مؤخراً، وتقل الإصابة بالأمراض القلبية بعشر سنوات عن الدول الأوروبية.

استجابة

وفي سيارة الإسعاف المخصصة للعناية بالقلب، تجلس الدكتورة مريم طارش المنصوري اختصاصية الطب الطارئ، على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي بلاغ يرد إلى غرفة الاتصال بالمؤسسة، أو رقم الطوارئ، تسابق الزمن للوصول في أقل وقت ممكن لإنقاذ مريض توقف قلبه، أو شخص أصيب بجلطة قلبية، حيث تم تزويد سيارة الإسعاف بأحدث أجهزة الإنعاش القلبي.

وقالت الدكتورة مريم المنصوري لـ «البيان»، إن ما يميز وحدة العناية بالقلب، هو احتواؤها على أحدث أجهزة التنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي، إضافة إلى الأدوية التي يتم إعطاؤها للمريض أثناء نقله إلى المستشفى، كما يوجد بالوحدة جهاز «سي باب»، ويوفر الأوكسجين للمريض، وفي الحالات البليغة، وأثناء نقل المريض في سيارة الإسعاف، يتم إرسال بلاغ إلى قسم الإرسال، الذي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالة.

تجهيزات

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن السيارة بتجهيزاتها، تعد من أحدث سيارات الإسعاف المتخصصة في المنطقة، إذ إن وجود طبيب الطوارئ في مركبة الإسعاف، يسهل كثيراً إنقاذ الحالات البسيطة، دون الانتظار لنقلها إلى المستشفى، وهي مزودة بجميع الأدوية والأجهزة التي يحتاجها طبيب الطوارئ لإسعاف الحالات الحرجة، وعلاجها، وإنقاذ حياة المصاب بالسرعة الممكنة، خصوصاً مَن هاجمته نوبة قلبية مفاجئة، ويعمل بالمؤسسة خمسة أطباء طوارئ، مستعدون للتدخل والاستجابة على مدار الساعة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز