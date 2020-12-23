وزارة تنمية المجتمع تنظم ملتقى جودة الحياة

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أهمية جودة الحياة كونها إطاراً عملياً ومظلة لتحقيق أفضل النتائج في شتى الميادين ومختلف المجالات، بما يحفّز الوصول إلى الأداء الحكومي النموذجي والمتميز، مشيرة معاليها إلى سعي الوزارة من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، نحو إبراز النماذج الرائدة في جودة الحياة، وضمان تبادل أفضل الخبرات والممارسات على المستوى الحكومي، وتعزيز التواصل بين الأفراد ومختلف الجهات في قطاعات جودة الحياة.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد ملتقى جودة الحياة الافتراضي الأول، لأفضل الممارسات الحكومية في جودة الحياة، الملتقى الأول من نوعه، الذي سيتم تنظيمه كونه ملتقى بمستوى الأداء وتعزيز جودة الحياة أسلوب عمل ووفق أفضل الممارسات الحكومية.

أقيم الملتقى تنفيذاً لتوصيات مجلس جودة الحياة، الذي ترأسه معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وبمشاركة متحدثين من أكثر من 10 جهات حكومية، وفي إطار السعي إلى استعراض الجهود الحكومية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القائمة على المستوى الحكومي، واستمرار مواءمة الجهود.

تطوير

أدار الملتقى عمار المعيني المتحدث الرسمي للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وشاركت فيه الدكتورة منال تريم- المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي بعرض تحت عنوان «طبيب لكل مواطن»، أشارت فيه إلى تطوير نموذج لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد لكل إماراتي من خلال التطبيقات الذكية، كما شاركت الدكتورة منى الكواري مديرة إدارة الرعاية الصحية التخصصية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعرض عن «جودة حياة كبار المواطنين»، التي عُقدت بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، أشارت خلاله إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، والتي تستهدف توعية وإرشاد أهالي كبار المواطنين المصابين بالخرف بكيفية التعامل معهم وتقديم الرعاية لهم، ويتم ذلك بالتعاون مع فريق طبي متخصص، يشمل فريق عمل عيادة في مستشفى الأمل للصحة النفسية والمعنيين من قطاع المراكز والعيادات الصحية ومراكز الرعاية بهيئة الصحة في دبي.

واستعرض المقدم صالح الكعبي نائب مدير إدارة التميز والريادة وزارة الداخلية، وأمل البلوشي مدير مكتب إدارة المشاريع ومدير برنامج جودة الحياة الرقمية بوزارة تنمية المجتمع، أبرز الملامح التي تعزز «جودة الحياة الرقمية» على المستوى الحكومي، حيث تطرقا إلى ماهية البرنامج والهدف المرجو في تحقيق هدف بناء مجتمعات رقمية إيجابية آمنة وهادفة، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، وتحقيق المواطنة الرقمية الإيجابية من خلال: بناء القدرات الرقمية لفئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر العالم الرقمي، وتشجيع التعامل مع العالم الرقمي بشكل متوازن وسليم، والتشجيع على استخدام ونشر المحتوى الرقمي الإيجابي.

بيانات

قدّمت لطيفة الشحي رئيسة قسم مستقبل البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عرضاً بعنوان: «بيانات أفضل لحياة أفضل»، تناولت خلاله أهمية تدفق البيانات السجلية وجمع البيانات الميدانية وضبط جودتها، والعمل بشكل مستمر على تطوير أساليب الحصول على البيانات، وتوفير البيانات الوصفية والتحاليل الإحصائية لرسم السياسات.

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