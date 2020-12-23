16000زيارة منزلية لأصحاب الهمم تنجزها «صحة دبي» سنوياً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

تولي هيئة الصحة بدبي أصحاب الهمم رعاية خاصة تراعي كل احتياجاتهم ومتطلباتهم التشخيصية والعلاجية والتمريضية والاجتماعية، منها 16000 زيارة منزلية سنوية و769 خدمة للتأهيل المنزلي استفاد منها 223 طفلاً تشمل خدمات التدخل المبكر للذين يعانون من التأخر النمائي، إضافة لتنظيم 72 حملة تستهدف أصحب الهمم. ويصل عدد خدمات التأهيل المنزلي إلى 769، إضافة لـ 13 مبادرة في الخدمات الاجتماعية لأصحاب الهمم، حيث تسخر الهيئة إمكانياتها لتوفير مستقبل صحي أفضل لأصحاب الهمم، ولا تدخر وسعاً في إحاطتهم بالعناية الصحية عالية المستوى، التي تكفل لهم تجربة صحية مميزة في منشآتها الطبية.

ويتضمن المسار المتعلق ببرنامج خدمات إعادة تأهيل والصحة النفسية لأصحاب الهمم إعداد وتطوير وربط برامج إعادة التأهيل، وبرامج الصحة النفسية لذوي الهمم، ومن هم عرضة للإصابة بأي إعاقة، مع ضمان سهولة الوصول إلى البرامج، وأن تكون البرامج كافة، متاحة وفي متناول الجميع، وذلك في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الحرجة وضمن العيادات الطبية الإنمائية في هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى تطوير وتوفير خدمات إعادة تأهيل بحيث تكون شاملة ومتكاملة، مع ضمان توفير خدمات منزلية وخدمات مجتمعية لإعادة التأهيل، وتوفر حزمة مطورة من خدمات الصحة النفسية المجتمعية والخدمات النفسية للحالات المزمنة، والحادة والحرجة. ‏‏

برنامج

تعمل هيئة الصحة بدبي من خلال برنامج التشخيص والتدخل المبكر، على ضمان توفر خدمات عالية الجودة في التشخيص والتدخل المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادة الإنمائية، مع تطوير نماذج للتدخل المبكر تعنى بالنواحي الجسمانية، والنفسية والاجتماعية للمتلقي.

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