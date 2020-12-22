قائمة الدول المسموح لرعياها بالسفر إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء عن استقبال السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020.

ونشر الموقع الرسمي للترويج لإمارة أبوظبي قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي وهي :

أستراليا

بروناي

الصين

اليونان

جرينلاند

هونج كونج

ماليزيا

موريشيوس

نيوزيلندا

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

تايوان

طاجيكستان

تايلاند

أوزبكستان

فيتنام

مع العلم بأنه جاري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المدرجة بها.

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