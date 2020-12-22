أبوظبي تستقبل السياح الدوليين بدءاً من الخميس المقبل

المصدر: البيان الألكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء عن استقبال السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020، وذلك إثر نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة.

وأضافت اللجنة: سيتعين على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استُلمت خلال 96 ساعة قبل موعد الإقلاع، وإجراء فحص (PCR) جديد عند وصولهم إلى الإمارة.

وأوضحت انه يمكن للمسافرين القادمين من الدول الخضراء التحرك بحرية بعد حصولهم على نتيجة سلبية للفحص الذي أجرى عند وصولهم، بينما يخضع القادمون من الدول الأخرى إلى العزل الصحي لمدة 10 أيام فقط. سيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

وقالت:يتعين على جميع المسافرين من كافة الدول إجراء فحص (PCR) في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم 6 أيام وفحص جديد في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز