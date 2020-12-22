تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في الإمارة للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة. على ان تبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم "الخميس" المقبل 24 ديسمبر 2020.

وتبعاً للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.

وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقاً يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد-19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

واعتمدت اللجنة جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ "صحة" خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.

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