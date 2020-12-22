300 طائرة درون تضيء سماء دبي في ليالي مهرجان التسوّق

المصدر: دبي - البيان

تقدم دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات الدرون الضوئية التي ستزين سماء دبي كلّ مساء مع المؤثرات الصوتية والبصرية، حيث ستقلع 300 طائرة درون متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش. وسوف يتواصل تقديم العرض لمدة 45 يوماً طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق، ما يجعله أطول عرضٍ جوي متتال لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالعروض المذهلة مرتين كل ليلة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير، حيث ستنطلق طائرات الدرون لتقديم أروع العروض عند الساعة 7 مساءً ثم 9:30 مساءً. وسيستمر العرض لمدة 4 دقائق ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً.

ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

وتأتي عروض الدرون بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق وبالشراكة مع مشروع ذا بيتش المُقابل لجميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، لتسلّط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. ويتولى تطبيق تيك توك بث مجريات العرض في 22 دولة حول العالم.

ويدعو منتجع شيراتون جميرا بيتش الواقع على الواجهة المائية لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس، ضيوفه لمشاهدة العروض المذهلة والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على المأكولات والمشروبات في مطاعم بليس لاونج والحديقة في الهواء الطلق، حيث سيحظى الضيوف بتخفيضات بقيمة 25 % على تشكيلة مختارة من المأكولات والمشروبات، كما سيقدم الفندق أفضل أسعار الغرف المتوفرة مع فرصة الفوز بإقامة لمدة ليلة واحدة في الجناح الملكي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض في مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي في منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، حيث تتيح المطاعم أروع الإطلالات على عروض الدرون والمشهد البانورامي لدبي. يُوصى بالحجز مسبقاً في كل مطعم.

وحول هذه العروض، قال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: يعتبر مهرجان دبي للتسوق من أكثر المهرجانات شهرةً بين المسافرين والمتسوقين حول العالم، كما يعد من الفعاليات المنتظرة والمميزة خلال العام لدى سكان دولة الإمارات. ونحن في ميريكس للاستثمار ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة لدبي التي قادت الإمارة نحو نجاحات متتالية لتصبح اليوم وجهة آمنة عبر حملات متكاملة ومتنوعة في أعقاب انتشار جائحة «كوفيد 19».

وأضاف: يتمثل هدفنا دائماً في إثراء حياة سكان دبي وزوارها بتجارب لا مثيل لها في أكثر الوجهات جاذبيةً وتميزاً في دبي، بما في ذلك سيتي ووك وذا بيتش ولا مير. وندعو الجميع إلى الاستمتاع بأجواء دبي الفريدة على مدار الأسابيع الستة المقبلة، ونأمل أن تسهم الخطط التي نعمل عليها منذ شهور، إلى جانب الأنشطة التفاعلية المتنوعة في التمهيد لبداية جديدة وإيجابية على مختلف الصعد.

وقال متحدث باسم بلوواترز: نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق. وفيما يستعد سكان دبي وزوارها لاستكشاف عالم من الروائع، نتطلع إلى استضافة أطول عرض متتال لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في بلوواترز. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة تسوق وترفيه لا مثيل لها يستمتع بها جميع أفراد العائلة مع الحفاظ على بروتوكولات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي للحد من انتشار وباء «كوفيد 19».

وأضاف: تتميز بلوواترز بكونها وجهة نابضة بالحياة تضم العديد من المفاهيم الفريدة من نوعها للبيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه، بالإضافة إلى جسر بلوواترز وأنظمة النقل المتنوعة التي تجعل من السهل الوصول إلى جزيرتنا، ونحن نتطلع بشدة إلى الترحيب بسكان دبي وزوارها لتجربة هذه الوجهة الرائعة خلال المهرجان.

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