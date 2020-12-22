سفارة الإمارات في الرياض تدعو إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سفارة الإمارات في الرياض إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع البعثة بهدف تنسيق الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين للدولة.

وأوضحت السفارة، اليوم، في حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في ظل القرارات الجديدة التي أصدرتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، تهيب سفارة دولة الإمارات في الرياض بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع البعثة بهدف تنسيق الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين للدولة وذلك على الأرقام التالية:

سفارة دولة الإمارات - الرياض

966532332287+

966570534966+

القنصلية العامة - جدة

966126515436+

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