«طيران الإمارات» تبدأ نقل اللقاحات حول العالم

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أن شركة «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لها، بدأت في نقل اللقاحات الحيوية ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19) حول العالم. وقالت الناقلة في تدوين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «احتلت الإمارات للشحن الجوي موقع الصدارة منذ بداية عام 2020 في إطار نقل المواد الغذائية والأدوية ومعدات الوقاية الشخصية، فضلاً عن هدايا العطلات، والآن اللقاحات الحيوية عبر قارات العالم الست».

وأرفقت الشركة التدوين بصورة لطائرة مخصصة لعمليات الشحن الجوي بالتزامن مع موسم الأعياد. وقالت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات في وقت سابق، إنها تجري محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية حول العالم، في إطار نقل اللقاح، مشيرة إلى أنها وفرت حلولاً وخدمات لوجستية متكاملة لنقله إلى العالم انطلاقاً من دبي.

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