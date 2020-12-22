حمدان بن محمد يشكل مجلس «صندوق المعرفة»

المصدر: دبي ــ البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (37) لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار.

ووفقاً للقرار، يضم مجلس الإدارة في عضويته، ممثلاً عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة، نائباً للرئيس، وممثلاً عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، إضافة إلى عضوية المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة. وتُعتبر صحيحة، كافة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المؤسسة، المشكّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2017، والقرارات التي أصدرها خلال الفترة الممتدة من تاريخ 19 أكتوبر 2020، وحتى تاريخ العمل بهذا القرار.

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حمدان بن محمد يشكل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

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