أسعار مخفضة لمبادرة «مساكن النماذج الموحدة»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد المهندس فيصل البلوكي مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة أطلقت أسعاراً مخفضة لمبادرة «مساكن النماذج الموحدة» شملت 5 نماذج متوفرة حالياً لاستقبال الطلبات على أن يتم إطلاق 9 نماذج جديدة بأسعار مخفضة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح مدير إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، أنه تم تخفيض أسعار النماذج الموحدة بنسبة تقارب 10% نظراً لانخفاض أسعار البناء خلال هذا العام، حيث بادرت المؤسسة بمفاوضة المقاولين والاتفاق على أسعار جديدة مخفضة وبالتالي أصبحت أسعار النماذج تبدأ من 895 ألف درهم للنموذج الأول بدلاً من 990 ألف درهم وأصبح النموذج رقم 5 ابتداءً من 1,520,000 درهم بدلاً من 1,710,000 درهم.

وأما بالنسبة للنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2021 فهي تشمل تصاميم وأحجاماً جديدة لتتناسب مع رغبات المواطنين وبأسعار تبدأ من 775 ألف درهم لأصغر نموذج و1,670,000 درهم لأكبر نموذج ويمكن الدخول على موقع المؤسسة للإطلاع على النماذج التي تم إطلاقها حالياً والنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل.

ولفت البلوكي إلى أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي مستردة للمالك، وتشمل كذلك 50 ألف درهم، كمبلغ احتياطي، يتم إرجاعه للمالك في حال عدم استخدامه لأي ظروف طارئة في المشروع الخاص به

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