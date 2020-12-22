اختتام المبادرة البيئية المجتمعية «حطبكم علينا» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة اختتام المبادرة البيئية المجتمعية «حطبكم علينا»، والتي أطلقتها للعام الثالث على التوالي، حيث استقبلت بحسب ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أكثر من 1190 طلباً عبر مركز الاتصال لحجز موعد والاستفادة من المبادرة، وتم توزيع أكثر من 380 حمولة. وأكد ثابت الطريفي «أن البلدية تولي البيئة اهتماماً كبيراً بالمحافظة عليها من خلال المبادرات المختلفة والتي تكرس دور البلدية في الحفاظ على الموارد البيئية، ودعم الأجندة الوطنية لتوفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متميزة، حيث تعتبر المبادرة من الخدمات التي تحرص البلدية على تقديمها للمتعاملين لتوفير جذوع الأشجار والاستفادة منها بطرق مختلفة». ومن جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن المبادرة وفرت من خلالها البلدية جذوع الأشجار للمواطنين مجاناً انطلاقاً من حرصها على توفير أرقى الخدمات وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة.

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