سعيد الطاير لـــ« البيان »: ربط 6650 نظاماً شمسياً بشبكة «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت مبادرة «شمس دبي» نجاحاً كبيراً، حيث تم ربط أكثر من 6650 موقعاً بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 253 ميغاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية، وذلك منذ إطلاق الهيئة المبادرة في عام 2015، حتى منتصف نوفمبر الماضي، وسجلت الهيئة 141 مصنعاً لمعدات الطاقة الشمسية، منها 119 مصنعاً لألواح الطاقة الشمسية، و19 مصنعاً للعاكس الكهربائي و3 مصانع لأجهزة الحماية البينية. وتنتج المصانع مجتمعة 1991 منتجاً ونموذجاً، منها 1631 منتجاً لألواح الطاقة الشمسية، و357 منتجاً للعاكس الكهربائي و3 منتجات لأجهزة الحماية البينية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020».

مشروعات

ولا تقتصر مبادرات الطاقة النظيفة في دبي على المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإنما تهدف إلى أن يشارك سكان دبي في عملية إنتاج الطاقة النظيفة من خلال مبادرة «شمس دبي»، والتي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الكهرباء، وتهدف دبي إلى وضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030.

إكسبو دبي

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خصصت 4.26 مليارات درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية. وتعمل الهيئة على تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك إضافة إلى الكهرباء التي سيتم توليدها في موقع إكسبو ضمن مبادرة «شمس دبي».

طلبات

وتسلمت الهيئة حتى الآن 28 طلباً لربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشبكة الكهرباء في مبان تابعة لإكسبو 2020 دبي وعدد من الأجنحة المشاركة مثل الجناح الإماراتي والجناح السنغافوري والجناح البولندي وغيرها، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الطلبات مع قرب موعد انطلاق المعرض.

جهود

وأوضح الطاير «إن مبادرة «شمس دبي» شهدت إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، وأحرزت تقدماً ملحوظاً ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتطويرها وإشراك عدد أكبر من المتعاملين في تحقيق التنمية المستدامة، ولتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وتتعاون الهيئة مع العديد من المؤسسات لتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية ومنها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة مطارات دبي وغيرها. كما تعاونت الهيئة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميغاوات ساعة في العام من الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل «متحف المستقبل»، الذي تم تصميمه بما يتوافق مع معايير التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء».

تدريب

وقال: «تنظم الهيئة دورات لتدريب المهندسين والفنيين على المعايير المعتمدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونظمت الهيئة 22 دورة تدريبية، شارك فيها 778 من المهندسين والفنيين من شركات المقاولات والاستشارات حصلوا على شهادة «خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية». وتنظم الهيئة سنوياً معرض دبي للطاقة الشمسية المتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع المياه والطاقة والبيئة. ويمثل المعرض فرصة للقاء آلاف العارضين والمتحدثين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عدد كبير من الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض حول أحدث الحلول في مجال الطاقة الشمسية والاستدامة.

خطوات

وحول الخطوات اللازمة لتركيب النظام الشمسي الكهروضوئي قال الطاير: «تبدأ أولى خطوات تركيب النظام الشمسي الكهروضوئي ضمن مبادرة «شمس دبي» باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لدراسة إمكانية تركيب نظام الطاقة الشمسية واقتراح أفضل الحلول الملائمة، التي تناسب المكان. ويتولى الاستشاري أو المقاول مهمة الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، والتي تشمل شهادة عدم ممانعة لتركيب نظام الطاقة الشمسية وربطه بشبكة الهيئة والموافقة على تصميم نظام الطاقة الشمسية مستوفياً بذلك جميع متطلبات التقديم والتصميم». وتوفر الهيئة جميع المعلومات والشروط اللازمة لتركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية، بالإضافة إلى أسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الكهروضوئية عبر الموقع الإلكتروني.

حاسبة

حاسبة «شمس دبي» للطاقة هو تطبيق يمكن المتعاملين والجمهور من تقدير الإنتاج والوفورات المحتملة للكهرباء في فاتورة الكهرباء التي يمكن تحقيقها عن طريق تركيب الألواح الشمسية في إطار مبادرة شمس دبي. وتستند التقديرات إلى الموقع الجغرافي، والمواد المحلية مثل المباني التي يمكن أن تلقي بظلالها على الألواح الشمسية، وعلى خصائص وضعية الألواح الشمسية مثل توجيهها وزاويتها. ويعتمد إنتاج الكهرباء الفعلي من الألواح الشمسية المركبة على التصميم التفصيلي للنظام، والمعدات المستخدمة، وعدد مرات تنظيف الالواح.

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