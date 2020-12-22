20 عاماً على ريادة «نمر» في تصنيع الآليات العسكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت «نمر»، الشركة الإقليمية الرائدة في صناعة الآليات العسكرية المدولبة، خفيفة ومتوسطة الوزن، ذات الأداء المتميز والقدرات المثبتة، بالذكرى السنوية الـ20 لتأسيسها بهدف خدمة قطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها؛ حيث رسّخت مكانتها على نطاق واسع باعتبارها الشركة المُصنّعة الأولى للآليات المصفّحة ضمن فئتها، والمزوّد الرائد بالحلول الشاملة المتعلقة بتكامل أنظمة المهام والدعم اللوجستي، وذلك من خلال استثماراتها المكثفة في بناء المنصّات التي أثبتت كفاءتها الميدانية العالية.

سمعة

وبدأت «نمر» عملياتها في عام 2000 مع مركبتها المدرّعة الأولى «نمر 1»، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتسليم آلاف المركبات لعملائها الإقليميين والدوليين. وعلى مدار الأعوام الـ 20 الماضية، نمت أعمالها بقوة مع اكتساب آلياتها سمعة طيبة، لتنوعها، ومتانتها، وأدائها الاستثنائي في أقسى ظروف التشغيل حول العالم. كما تشتهر منصّات «نمر» بقابليتها العالية للتخصيص، ومعدّاتها الإلكترونية الجاهزة للربط والتشغيل.

وتتميز شركة «نمر» بتشكيلة منتجاتها التي تضم أكثر من 20 مركبة عسكرية أثبتت فعاليتها وقدرتها على إنجاز أكثر العمليات تطلباً، في سيناريوهات المهام الحرجة والمعقدة. وتُعد منشأة نمر في أبوظبي الأكبر من نوعها لدى مصنّعي المركبات العسكرية المماثلة في المنطقة.

وفي عامها الـ 20، تفخر «نمر» بتقديمها لخط إنتاج جيد جداً يُمكنها من الاستمرار والنمو المستقبلي بشكل جيد، فيما تستعد الشركة حالياً لطرح الجيل الثاني من مجموعة منتجاتها التي تُعزز قدراتها الفنية والهندسية المتطورة.

طموح

وبهذه المناسبة، قال الدكتور فهد اليافعي، رئيس قطاع المنصّات والأنظمة في «إيدج»: «ترتكز قصة نجاح «نمر» على الطموح والتطوّر. نحن فخورون بتحول هذه الشركة الوطنية الصغيرة، إلى مؤسسة عالمية رائدة في تصنيع الآليات المدرّعة عالية التنافسية. وطوال 20 عاماً حافلة بالأحداث، أكدت «نمر» ريادتها على مستوى شركات المنطقة، من خلال اعتمادها على الطموح، وتصميمها على النجاح. ونتطلع الآن نحو المستقبل بنظرة ثابتة، لتحقيق مزيد من النمو في الـ 20 عاماً المقبلة».

وبدوره، قال أبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نمر»: «حرصت «نمر» منذ تأسيسها على العمل الدؤوب لإيجاد حلول مميزة ضمن عروض القيمة التي نُقدمها، والتي تضمن بقاءنا في الطليعة. ومع احتفالنا بإنجاز فريد تحقّق على مدى 20 عاماً، نؤكد اعتزازنا بكفاءات موظفينا ومهاراتهم التي نفخر بها، وسنواصل سعينا للاستفادة من هذه القدرات في إبقاء عروضنا مبتكرة ومتميزة».

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