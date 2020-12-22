إعلان نتائج تصنيف المنشآت الصحية المتميزة 2019 في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن 44 منشأة صحية في الإمارة تمكنت من الحصول على تصنيف مؤشر من ماستين إلى 5 ماسات، بعد أن قامت بتقييمها ضمن المحاور الـ 9 لنظام تصنيف الماسات الجديد لمؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، مجسدةً بذلك التميز والريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة بمستويات جودة عالمية ترتقي بتجربة المرضى وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

وأوضحت الدائرة أنه وفقاً لنتائج تصنيف المؤشر لعام 2019، سجلت منشأتان صحيتان أداءً متميزاً بحصولهما على 5 ماسات، فيما سجلت 5 منشآت أداءً استثنائياً بحصولها على 4 ماسات، و31 منشأة صحية سجلت أداءً ممتازاً بحصولها على 3 ماسات، و6 منشآت صحية سجلت أداءً جيداً جداً بحصولها على ماستين.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة : «إن جودة القطاع الصحي هي أساس لبناء أبوظبي مجتمع معافى ينعم أفراده بسهولة الوصول لخدمات صحية بمستويات جودة متميزة، حيث أثبتت نتائج نظام «مؤشر» أن الجودة هي الأساس الذي تتبناه المنشآت الصحية لتقدم خدمات رعاية صحية تتمحور حول المريض وتضع صحته ورفاهه في مقدمة الأولويات»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز