في إطار توجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة لموريتانيا

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها في القطاع الصحي للتصدي لجائحة «كوفيد - 19» تم إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحتوي على أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص وذلك لدعمها في احتواء جائحة «كوفيد - 19».

وقال حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية: تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة المساعدات لموريتانيا، في إطار دعم جهودها الدؤوبة في مكافحة «كوفيد - 19».

وأضاف: إن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأن موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة كورونا، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طناً من المساعدات الطبية».

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