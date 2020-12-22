بنغلاديش تمنح سفيرنا السابق وسام التميز

المصدر: (دكا - وام )

منحت جمهورية بنغلاديش ساعد محمد المهيري سفير الدولة السابق لدى بنغلاديش «وسام بانغوبندو للتميز الدبلوماسي»، وذلك تقديراً لمساهمته في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وبنغلاديش في شتى المجالات.

وقال أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش: «تقرر منح «وسام بانغوبندو للتميز الدبلوماسي»، لشخصيتين هذا العام، وهما محمد خورشيد علم، الأمين العام لوحدة الشؤون البحرية في وزارة الخارجية البنغالية، تقديراً لعمله في ترسيم الحدود البحرية ودوره في دعم الاقتصاد البحري، وساعد محمد المهيري لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش». ومن جهته عبر المهيري عن اعتزازه وفخره بمنحه هذا الوسام الذي يؤكد العلاقات الوطيدة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش.

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