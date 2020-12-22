عروض مميّزة للاستمتاع بالألعاب النارية من وسائل النقل البحري في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية (2021) يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري من وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والباص المائي والعبرة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات من المقيمين والزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للابتهاج بهذه المناسبة السنوية.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها ليعيش الناس تجربة سعيدة من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، الباص المائي والعبرة) لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية المتمثّلة بالألعاب النارية المدهشة والمبهرة المنطلقة من برج خليفة وبرج العرب وأتلاتنس عبر الواجهة البحرية في دبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة في رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري من السكان والزائرين والسائحين». وأوضح أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين في الاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني wtbook@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات الباص المائي وفيري دبي والعبرة.

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