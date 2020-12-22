سفارتنا في موسكو تكرم أفضل 3 مقالات من بين 100 كتبت عن الإمارات

المصدر: موسكو - وام

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، فعالية بعنوان «الإمارات العربية المتحدة: الطريق إلى المستقبل» بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وتم في الفعالية تكريم أفضل 3 مقالات من بين 100 كتبت عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت الفائزات بالمراتب الـ3 الأولى وهن: داريا بوتاكوفا من جامعة موسكو الحكومية، وأوروكا شافتيكوفا من جامعة الصداقة بين الشعوب، وعائشة لاغاري من الأكاديمية الروسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية على جوائز المسابقة المقدمة من شركة «مبادلة للاستثمار». وتضمنت مقالاتهن مواضيع مختلفة تتعلق بالعادات والتقاليد وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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