بطي الكندي يطلع على أفضل ممارسات «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أشاد بطي سعيد الكندي المدير التنفيذي للكندي للسيارات بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والجمهور، وأثنى على الجهود التي يقوم بها المسعفون وفنيو الطب الطارئ والأطباء في المؤسسة ضمن خط الدفاع الأول الذين يتقدمون الصفوف لوقاية المجتمع وتأمينه ضد الأخطار الطارئة خاصة الأمراض السارية والأوبئة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولقائه بالمدير التنفيذي لمؤسسة خليفة الدراي والمسؤولين فيها، حيث اطَّلع على أفضل ممارسات وتجارب وخبرات المؤسسة.

وأثنى الكندي على ما تُقدِّمه المؤسسة من خدمات متخصصة وما تتمتع به من مكانة دولية، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته ومازالت في سبيل التصدي لجائحة «كوفيد 19».

وبحث الكندي والوفد المرافق خلال الزيارة سبل تطوير التعاون المشترك في مجال الصيانة وتطوير الورش وتحويل المركبات إلى ذكية وصديقة للبيئة، وكل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المتعاملين وإسعاد الجمهور، وشاهد عرضاً وثائقياً عن إنجازات وخدمات المؤسسة المتنوعة والمتخصصة.

كما قام الكندي بجولة ميدانية في مرافق المؤسسة اطَّلع خلالها على الخدمات التخصصية، وتفقَّد المستشفى الميداني المتنقل، الذي يعد أطول إسعاف بالعالم، ووحدات الدعم الميداني، وتعرف إلى آلية تصنيف الحالات الناتجة عن الحوادث الجسيمة متنوعة الإصابات والابتكارات التي طرحتها المؤسسة للتصدي لفيروس «كورونا».

من جانبه رحب خليفة الدراي بوفد الكندي للسيارات برئاسة بطي الكندي، وأكد أنه يرحب بالعمل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الخاصة كشركة الكندي للسيارات، مشيراً إلى أنها من أكبر الداعمين لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مجال توريد مركبات الإسعاف المجهزة والمتطورة وصيانتها أيضاً، معرباً عن رغبته في تطوير التعاون والعمل المستقبلي بين الجانبين.

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