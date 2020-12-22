«إقامة دبي» تكرّم شركاءها المورّدين افتراضياً

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الحفل السنوي للموردين لعام 2020 تحت شعار «بكم نتميز»، والذي ينظم هذا العام افتراضياً بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بـ«كوفيد 19»، ويأتي ذلك حرصاً من «إقامة دبي» على سلامة موظفيها وشركائها.

ويهدف اللقاء السنوي إلى تكريم المتميزين من الموردين تقديراً لتعاونهم المثمر مع «إقامة دبي» في تطوير العمل المشترك، ومد جسور التواصل معهم، ونشر روح التنافس ورفع المعنويات وتحفيزهم للنهوض بالعمل، والمساهمة في تطويره، والارتقاء إلى أفضل معايير الجودة، بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية، ويحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها الإدارة.

تسهيلات

وبدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن رحلة المورد مع «إقامة دبي» إلكترونياً، واستعرض جهود الإدارة في تعزيز سعادة الشركاء، عبر تقديم أفضل مستوى من التسهيلات لهم، كما استعرض الفيلم أيضاً الأهمية التي توليها الإدارة لمورديها من أجل إسعادهم والتسهيل عليهم، حيث وفرت لهم قناة إلكترونية خاصة لتلقي الملاحظات والاقتراحات على مدار الـ 24 ساعة.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن التنافسية أسلوب حياة في الحكومات، من غيرها تتراجع الهمم، وتنطفئ الحماسة وتفتر العزائم، مقولة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «الوصايا العشر»، ونحن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي نحرص على تعزيز التنافسية بين شركائنا من الموردين وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، إيماناً منا بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم، الذي يصب في تعزيز المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يحتذى في التعاون المثمر والبناء، لما فيه مصلحة جميع الأطراف وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع، في ظل بيئة محفزة تشجع التعاون والعمل المشترك».

جهود

وأكد اللواء محمد المري حرص إقامة دبي على تنظيم هذا اللقاء سنوياً لتكريم شركائها المتميزين وجهودهم المثمرة في تطوير العمل المشترك ودعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها الإدارة، وتسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في الريادة والتميز والابتكار وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إقليمياً وعالمياً.

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