1296 إخلاء تدريبياً لـ «مدني دبي» خلال عامين

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف الرائد ثاني حامد المري رئيس قسم تحليل المخاطر بالإدارة العامة للدفاع المدني دبي، أنه تم إنجاز 1296 عملية إخلاء تدريبي في دبي، لجميع أنواع المباني منذ بداية عام 2019، وجاري العمل على إطلاق عمليات إخلاء تدريبية افتراضية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت بكافة أنواعها، تعزيزاً للسلامة الوقائية.

وقال الرائد ثاني المري لـ «البيان»، إن جائحة «كورونا» خفضت عمليات الإخلاء، إلا أنه تم تحقيق معدل مرتفع الفترة الأخيرة، حيث سجل العام الماضي إنجاز 960 عملية، فيما سجل العام الجاري تنفيذ 336 عملية إخلاء، فيما تم تحقيق نسبة رضا العملاء بلغت 99.7 %، منوهاً بأن عمليات الإخلاء التدريبية، تطبق على جميع أنواع المباني، من مدارس وأبراج ومصانع ومستودعات وجميع المباني الحكومية، وفقاً لكل منطقة اختصاص، حيث يقدم العميل طلباً عبر التطبيق الذكي للدفاع المدني، أو من خلال مركز الإطفاء التابع له، ويتم الاستجابة لطلبه خلال 24 ساعة، منوهاً بأنه قبل سنوات، كانت عمليات الإخلاء التدريبية مبادرة من الدفاع المدني، ضمن استيفاء اشتراطات الترخيص في المباني، وبسبب الإقبال الكبير، تم وضع آلية لتنفيذ تلك العمليات.

وأشار الرائد المري، إلى أن هذه العمليات تساعد رجال الإطفاء في معرفة تفاصيل المنشآت، وهو ما يمنحهم خبرة عملية في تلك المنشآت للتدخل السريع، في حالات وقوع الحرائق، منوهاً بأنه يجب أن تكون المنشأة مستوفية الشروط.إعلام ولفت الرائد المري إلى أنه أحياناً يتم إعلام أفراد المجتمع بمواعيد تلك التمارين، مثل الفنادق، لمنع الإزعاج للزوار، واختيار الوقت المناسب، تلافياً لأي تصرف يمكن أن يكون مضراً بالشخص.

وأفاد الرائد المري بأنه يمكن طلب الخدمة عبر التطبيق الذكي للدفاع المدني، حيث يتم عمل جدول أسبوعي، حسب الطلبات والمواعيد، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقاً للمساحة التي يغطيها كل مركز وحجمه.

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