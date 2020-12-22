عبدالله المري: التميز ثمرة جهود متواصلة وبيئة محفزة تتبنى الإبداع

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التميز لا يحدث مصادفة وإنما هو ثمرة جهود متواصلة وبيئة محفزة تتبنى الإبداع وتحمل على عاتقها مسؤولية التنمية المستدامة وبناء الشراكات والإدارة بالعمليات والاهتمام المتزايد بمواردها البشرية من أجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عبر العمل على تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم للوصول إلى مستوى عالمي في مختلف مجالات التميز. جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للتميز والريادة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد الدكتور عبدالرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون التميز والريادة، وعدد من الضباط.

أهداف

واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على خطة الربط الاستراتيجي للإدارة العامة للتميز والريادة وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة وأثر الشراكات الداخلية والخارجية عليها. واستمع معالي الفريق عبدالله المري إلى شرح حول مستقبل التميز الحكومي في شرطة دبي قدمته إدارة التقييم والتمييز المؤسسي، والذي شمل دراسة تحديد المستوى الحالي للأداء وتحديد الأولويات والتخطيط لها وتنفيذها على مدى الـ 5 أعوام المقبلة، كما تم استعراض المواقع الريادية لشرطة دبي في المجالات التخصصية التي تضع شرطة دبي في مواقع ريادية عالمية.

نتائج

واطلع معاليه على نتائج إدارة إسعاد المتعاملين خلال عامي 2019 و2020 ومن ضمنها حصول شرطة دبي في القمة الحكومية على جائزة أفضل قناة رقمية لمدة 6 أعوام متتالية، بالإضافة لحصولها على جوائز عالمية في إسعاد المتعاملين ومن ضمنها جائزة ICXS وجائزة ستيفي، بالإضافة للجوائز المحلية ومن ضمنها أفضل جهة في جائزة دبي نتعلم عن مبادرة تأمين أمتعة السفر. واطلع معاليه على خطة استمرارية الأعمال لخدمات شرطة دبي أثناء جائحة كورونا والتي لم تتأثر شرطة دبي في تقديمها للمتعاملين خلال الجائحة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية لمستقبل خدمات شرطة دبي لغاية العام 2025 والتي تم اعتماد 4 مبادرات استشرافية فيها.

شرح

واستمع معاليه إلى شرح حول منظومة الترابط الاستراتيجي بين الوحدات التنظيمية مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، وارتباطها مع استراتيجية حكومة دبي والأجندة الوطنية التابعة لحكومة الإمارات قدمتها إدارة التخطيط الاستراتيجي، كما تم استعراض الاستراتيجيات التخصصية للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

مبادرات

اطلع معالي الفريق عبدالله المري على نتائج مبادرات العام 2019 التي نفذتها إدارة المبادرات والمشاريع، بالإضافة إلى الإنجازات والقدرات ونسبة التحسين على المؤشرات والاستراتيجية بناء على تطبيق المبادرات والمشاريع، كما تم استعراض مبادرات استمرارية الأعمال أثناء جائحة كورونا وتوجهات المبادرات وفق التوجهات الحكومية التي تشمل إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

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