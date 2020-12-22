تقارير عالمية تمنح صك التميز والريادة للنموذج الإماراتي في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي-وام

شكل النموذج الإماراتي في التصدي لفيروس كورونا المستجد محط إعجاب وتقدير المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة التي صنفت الإمارات في المراتب الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي في كفاءة التعامل مع تداعيات الوباء وسرعة الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وأكدت العديد من التقارير والاستبيانات الدولية الصادرة خلال عام 2020 تميز النهج الإماراتي في إدارة الأزمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

ووفقاً لاستبيان «مؤشر القوة الناعمة العالمي» الصادر منذ أيام عن مؤسسة «براند فايننس» البريطانية حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة «كوفيد-19».

واستطلعت «براند فايننس» آراء 75 ألف شخص من عامة الناس و750 متخصصاً حول آلية تعامل 105 دول حول العالم مع فيروس «كوفيد-19»، وطُلب من المستجيبين تقييم جهود الدول من حيث تحفيز الاقتصاد وحماية صحة ورفاهية المواطنين والتعاون على الساحة الدولية وتقديم المساعدات، حيث سيتم الكشف عن النتائج الكاملة للمؤشر في الـ25 من فبراير المقبل، خلال قمة القوة الناعمة العالمية.

وأوضحت «براند فايننس»: إن دولة الإمارات هي الدولة الأعلى تصنيفاً في الاستطلاع عبر الشرق الأوسط والـ14 عالميا، بحصولها على 33% على مؤشر الكفاءة العام .

الاقتصاد

جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كورونا المستجد الذي نشرته مجموعة «هورايزون» البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل في القطاعات كافة.

وحسب نتائج المؤشر - التي تغطي 122 دولة - جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية، مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان.

وصنفت وكالة»ستاندر آند بورز جلوبل بلاتس العالمي - إس أند بي«، الإمارات بأنها الأفضل استعدادا لمواجهة تراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس»كوفيد- 19«المستجد، بين الدول العربية.

الصحة

حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 9 عالمياً في فاعلية القيادة بالتعامل مع»كوفيد- 19«بحسب مؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية والصادر عن معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين؛ حيث أثبتت الإمارات وفقاً لمعايير المؤشر قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وأثبتت بفضل توجيهات قيادتها، في تعاملها مع أزمة وباء»كوفيد- 19«، بكفاءة عالية.

وتفوقت دولة الإمارات في قدرتها على التصدي لوباء»كوفيد- 19«بكفاءة على دول الشرق الأوسط وإفريقيا في المؤشر كافة، متقاسمة المرتبة 9 عالمياً مع كل من هونج كونج واليابان وتايوان.

التعليم

حلت الإمارات في المراكز الأولى إقليمياً وفي المركز 20 عالمياً في الأنظمة التعليمية، وفقاً لتقرير مؤسسة»فيوتشر ليرن) الذي اعتمد على معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم: المعيار الأول هو جودة التعليم، والمعيار الثاني هو فرصة التعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز