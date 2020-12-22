1.4 مليون عبوة دوائية تم توصيلها لمنازل المرضى منذ بداية الجائحة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشف الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي عن توصيل 1.4 مليون عبوة دوائية للمرضى في منازلهم منذ بداية تفشي جائحة كوفيد 19، عبر خدمة دوائي، التي بدأت على مستوى دبي، ولكن على أثر التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية، ارتأت الهيئة توسيع نطاق خدمات توصيل الأدوية لتشمل المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة حفاظاً على سلامة وصحة المرضى في كافة الأوقات، لاسيما في هذه الفترة الاستثنائية.

وأشار الدكتور علي إلى أن عدد مركبات توصيل الأدوية لمنازل المرضى وصل أثناء تفشي الجائحة إلى 30 مركبة، منها 20 مركبة كانت تعمل داخل إمارة دبي إضافة إلى 10 سيارات للإمارات القريبة بهدف الحفاظ على حياة عملاء الهيئة وتجنيبهم عملية الخروج من المنزل أو الاختلاط من باب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى أن يصل عدد المراجعين لصيدليات الهيئة سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية إلى صفر، أي صيدليات من دون مراجعين بعد فترة من تفهم مبادئ المبادرة والتعاون معها، لافتاً إلى أن هذا يتيح للصيادلة مجالاً أوسع للتدقيق في طلبات الأدوية قبل تسليمها، وتجنب التكدس والتجمعات أمام الصيدليات.

طلبات

وأوضح مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي أن حجم الطلبات التي يتم توصيلها لمنازل المرضى في دبي ممن لديهم ملفات صحية في الهيئة يتراوح بين 400 ـ 450 طلباً يومياً، وهو ما كان يتطلب من الصيادلة العمل على مدار الساعة لتجهيز الطلبيات التي كان بعضها يتضمن أكثر من 10 أنواع من الأدوية إضافة لتوصيل ما بين 85 ـ 100 طلب يومياً لمنازل المرضى في الإمارات القريبة، لافتاً إلى أن توصيل الأدوية يتم من قبل صيادلة من إدارة الصيدلة، للتأكد أولاً من سلامة الأدوية وعدم تعرضها للمس من قبل أي شخص آخر، ويتم تغليفها وتعقيمها بشكل جيد، ويتم نقلها في سيارات مبردة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

زيارات

وأوضح السيد أن فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة يتولى حصر المرضى الذين يحضرون للمستشفى أو المراكز الصحية لأخذ الحقن، والتواصل مع المرضى للاتفاق على الوقت والمكان المناسب لهم لزيارتهم وإعطائهم الحقن «الأدوية» وتوفير خدمات الرعاية الصيدلانية لهم في منازلهم.

وقال: كما يقوم الفريق المختص من مزودي الرعاية الصيدلانية من صيادلة وممرضين مرخصين، بزيارة المرضى بحسب الجدول المتفق عليه وتقديم الخدمات اللازمة من توفير الأدوية وإعطائها (حقنها)، وتوفير الاستشارات الصيدلانية والصحية اللازمة لهم».

ولفت إلى ضمان إجراءات التوثيق والتقرير، مشدداً على أن كل هذه الإجراءات تتم ضمن بيئة محكمة ومراقبة، بما يتعلق بسلامة وأمان المرضى ومزودي الرعاية الصيدلانية، والحفاظ على خصوصية بيانات المرضى.

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