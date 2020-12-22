راشد بن حميد يكرّم موظفي مركز الإحصاء والتنافسية المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في عجمان، الشركاء وموظفي مركز الإحصاء والتنافسية المتميزين، لإسهامهم بتصدر الإمارة في مجال الانتهاء من كل المسوحات قبل الموعد المحدد وعملهم كونهم فريقاً واحداً للمحافظة على إنجازات المركز، والسير قدماً في درب رفعة الإمارة.

وأكد أن الكوادر المؤهلة نجحت في تحقيق أهداف المركز وإنجاز كل مهامه على أكمل وجه، لتحصد الإمارة الريادة في مجال المسوحات، والذي يشمل استبيان جودة الحياة الأمنية ومسح الاستثمار الأجنبي ومسح البحث والتطوير للقطاعي الحكومي والخاص، ومسح المنشآت الاقتصادية، بالإضافة لمسح القوى العاملة.

وأعرب عن فخره بتسجيل ما يزيد على 100 ألف فرد في منصة العد الذاتي لمشروع التعداد السجلي 2020، مبيناً أن العمل يجري على قدم وساق لتغطية 30% من سكان إمارة عجمان مع نهاية العام.وذكر أن المركز نجح في تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من الظروف الاستثنائية للجائحة».

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