35 % زيادة طلبات «التخلص من المخلفات الحجمية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت نسبة الزيادة على طلب خدمة «التخلص من المخلفات الحجمية»، والتي تتيحها

بلدية دبي للأفراد منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر الجاري، 35 % مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي. وتضم الخدمة الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، والتي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ومن جهته أكد المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، أن خدمة التخلص من المخلفات الحجمية والتي يتم تقديمها للجمهور منذ عام 2005، تعد واحدة من أهم المبادرات والخدمات التي تقدم للجمهور على مدار الساعة وبكل سهولة، فهي متاحة للأفراد قاطني إمارة دبي «عدا مناطق التطوير العقاري والمناطق الحرة» من خلال التطبيق الذكي Dubai 24/7، وللتسهيل على كبار المواطنين وأصحاب الهمم يمكنهم التقديم على الخدمة بكل سهولة من خلال الاتصال على رقم 800900 «مركز الاتصال في بلدية دبي»، وعلى الرغم من أزمة جائحة فيروس «كوفيد19» وتقييد الحركة فإن الخدمة استمرت من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل فريق العمل الميداني تجنباً لحدوث إصابات بين العاملين في تقديم الخدمة من خلال الالتزام بالمسافة الآمنة واتباع إجراءات الصحة والسلامة العامة أثناء تقديم الخدمة والتعامل مع المتعاملين، بالإضافة إلى أنه يتم توفير متطلبات السلامة والتي تشتمل على «اللباس الواقي للعاملين، ومواد السلامة الشخصية ومواد التعقيم لاستخدامها بشكل يومي».

جهود

وأضاف سيفائي، أن عدد الطلبات التي تلقتها إدارة النفايات منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر الجاري بلغ 13002 طلب، في حين كان عدد الطلبات للفترة نفسها في العام الماضي 9602 طلب، بنسبة زيادة تقدر بـ 35 %، ما يوضح مدى اطلاع الجمهور على الخدمة المقدمة من قبل بلدية دبي والوعي بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الحجمية، وفعالية جهود التوعية الإلكترونية التي تنفذها الدائرة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والمحاضرات والبرامج الميدانية.

ويتم حالياً التنسيق مع إدارات المرافق والمطورين في مناطق التطوير العقاري، لتقديم برامج التخلص السليم من المخلفات الحجمية تسهيلاً على قاطني هذه المناطق ولاتباع الإجراءات الصحيحة في التخلص من المخلفات، الأمر الذي يعزز الدور المجتمعي لهذه الجهات في الحفاظ على نظافة إمارة دبي التي تعد من أنظف مدن العالم.

فريق عمل

ويتم تقديم الخدمة من خلال فريق عمل مؤهل، ويكون برنامج العمل في الفترة الصباحية من يوم السبت إلى يوم الخميس، وتم توفير تطبيق لوحي للمراقبين يتم من خلاله إرسال الطلبات إلى الفريق الميداني، ومتابعة إنجاز الطلبات لأفراد الجمهور وضمان جودة الخدمة المقدمة لهم، إذ يتم الاستفادة من المخلفات الحجمية التي تم جمعها من المدينة من خلال شركات متخصصة في إعادة التدوير والتي تقوم بدورها بفرز المخلفات وإعادة استخدام وتدوير معظمها.

سعادة الجمهور

بلغت نسبة سعادة المجتمع عن خدمة «التخلص من المخلفات الحجمية» 94 % العام الماضي، وتسعى بليدة دبي إلى أن تكون هذه النسبة 100 % هذا العام.

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